Camila Queiroz e Klebber Toledo estão a poucos dias de dizer “sim” pela segunda vez no ano. O primeiro casamento dos atores, juntos desde 2016, aconteceu em junho passado, em uma cerimônia civil em Ribeirão Preto, terra natal de Camila. Agora é hora da contagem regressiva para oficializar o casório no religioso e, claro, aproveitar a festa – ambos acontecem ainda neste mês de agosto, no Ceará.

E por falar em Ceará, foi lá mesmo que os atores protagonizaram um ensaio pré-casamento que mais parecia um sonho, divulgado há algumas semanas nas redes sociais dos noivos. Nós, do MdeMulher, pegamos carona na empolgação do casal e reunimos algumas das principais informações sobre o evento que está por vir.

Onde e quando vai ser?

De acordo com o jornal Extra, Camila e Klebber vão trocar alianças no próximo dia 25, um sábado, em um hotel localizado em Jericoacoara, cidade turística do Ceará conhecida por abrigar uma das praias mais bonitas de todo o Nordeste. Segundo a publicação, tudo acontecerá de frente para o mar, no Essenza Hotel, que fica no Parque Nacional de Jeri e bem próximo à Duna do Pôr do Sol, um dos cartões-postais da região.

2anos❤️ Te amo muito! A post shared by Camila Queiroz (@camilaqueiroz) on Aug 8, 2018 at 1:38pm PDT

Quem vai?

Cerca de 300 convidados são esperados para assistir à oficialização do romance entre Camila e Klebber. Em um vídeo gravado recentemente para o canal GIOH, de Giovanna Ewbank, a atriz revelou a identidade de alguns dos 24 padrinhos conhecidos do público que marcarão presença. Na lista estão os nomes de Luan Santana, Vanessa Giácomo, Walcyr Carrasco (responsável por apresentar os dois!), Cássia Kis Magro, Drica Moraes e Joaquim Lopes, entre outros.

Sabe-se, também, que os pombinhos não pediram por presentes de casamento, mas sim para que cada convidado deixasse uma mensagem ao casal em um espaço encontrado nos convites recebidos, e levasse o recado no grande dia. Fofo, né?

E o vestido?

O vestido de noiva escolhido por Camila tem autoria de Lethicia Bronstein, estilista brasileira referência no assunto e queridinha das famosas, mas outros detalhes sobre a peça ainda não foram divulgados. Para o casamento civil, ela usou um modelo branco da estilista Wanda Borges, com saia rodada, decote nas costas e detalhes em flores.

💖🌸💍 Vestido da impecável @wanda_borges. A post shared by Camila Queiroz (@camilaqueiroz) on Jun 16, 2018 at 4:49pm PDT

Como foi o pedido?

Em entrevista ao programa “Altas Horas” do último sábado (04), a atriz contou detalhes sobre o pedido de casamento feito por Klebber que, segundo ela, foi totalmente inesperado:

“Ele inventou uma história de que eu tinha um trabalho para fazer depois do dia de gravação, e juntou as duas famílias. Eu fui para esse trabalho vendada, tudo estava montadinho, certinho, eu acreditei. Tinha um vídeo com todas as nossas imagens, as nossas fotos, e depois caiu uma cortina. Tinha um corredor de flores e o Klebber estava no fundo, de terno, com um buquê na mão. Foi em uma casa com a vista do (bairro carioca) Joá inteira, assim. Maravilhoso! Tinha uma dupla sertaneja tocando a nossa música, e quando eu olhei para o lado a minha família inteira e a família dele segurava uma vela. Eu caminhei até ele e quem trouxe as alianças foram as nossas avós”, falou.

Amor da minha vida ❤️ A post shared by Camila Queiroz (@camilaqueiroz) on Apr 30, 2018 at 9:06am PDT

Assista ao vídeo que mostra o trecho do programa.

Alguma dúvida de que esse casamento vai ser maravilhoso? Agora é só esperar!