Depois do nascimento do príncipe Louis (filho de Kate Middleton e príncipe William) e do casamento de príncipe Harry e Meghan Markle, as atenções na família real britânica em 2018 estão voltadas à princesa Eugenie, neta da rainha Elizabeth II por parte do príncipe Andrew. O motivo é mais do que justo: ela se casará no próximo dia 12 de outubro com o empresário Jack Brooksbank. É a noiva do semestre!

Embora tenha escolhido casar no mesmo lugar em que vimos Harry e Meghan dizer “sim” – a Capela de São Jorge, no Castelo de Windsor, na Inglaterra –, a festa será mais modesta do que a de seu primo Harry: especula-se que o casal gastará no máximo R$ 4,8 milhões, contra os R$ 161,5 milhões que custou o combo cerimônia+festa de Harry e Meghan.

Isso se deve em grande parte ao fato de Eugenie não atrair tantos holofotes e, portanto, o evento não precisar de tanta segurança. Só para você ter uma ideia, 90% do valor gasto para Harry casar foi investido em guardas oficiais, seguranças à paisana e monitoramento tecnológico em todo o trajeto feito pelos noivos e pelos convidados.

Mas Eugenie merece mais atenção! Ela é uma mulher interessante, inteligente, ativa, que vai se casar com seu plebeuzão e ainda está decidindo se mantém todos seus nomes de realeza e só inclui o do marido no final ou se manda apagar os sobrenomes todos e fica apenas com o Brooksbank depois de seu nome composto.

Vamos fazer justiça a Eugenie e conhecer um pouco mais da história da princesa? Vem com a gente!

Eugenie é a nona na linha de sucessão ao trono britânico

Aos 28 anos – ela nasceu em 23 de março de 1990 em Londres –, Eugenie tem à sua frente príncipe Charles (seu tio), príncipe William (seu primo), príncipe George, princesa Charlotte, príncipe Louis (filhos de William e Kate), príncipe Harry (seu primo), príncipe Andrew (seu pai) e princesa Beatrice (sua irmã).

Se Harry e Meghan tiverem filhos, Eugenie cairá algumas posições nessa fila, assim como seu pai e sua irmã.

Ela é prima em primeiro grau de William e Harry

O pai de Eugenie – Andrew, Duque de York – é o terceiro filho da rainha Elizabeth II e do príncipe Phillip. Portanto, é irmão de Charles, pai de William e Harry, o que torna Eugenie prima de primeiro grau dos dois membros mais badalados da família real atualmente.

Muito empolgado, Harry conta alguma boa história às primas Eugenie e Beatrice no Trooping The Colour de 2015 Muito empolgado, Harry conta alguma boa história às primas Eugenie e Beatrice no Trooping The Colour de 2015

A princesa e sua irmã mais velha, Beatrice, são frutos do casamento de Andrew com Sarah Ferguson. O casamento durou dez anos, de 1986 e 1996, e depois do divórcio o ex-casal chegou a um acordo de guarda compartilhada para a criação das meninas. Todos sempre se deram muito bem, o que vai facilitar bastante no casamento de Eugenie. Imagine o climão para fazer a foto oficial pós-cerimônia se eles soltassem faíscas ao se ver?

Eugenie tem três formações universitárias

Entre 2009 e 2012, Eugenie estudou na Universidade de Newcastle, de onde saiu com três diplomas: História da Arte, Literatura Inglesa e Política.

E, mesmo sendo princesa, tem um emprego “civil”

Com os três diplomas em mãos, o caminho profissional escolhido pela princesa foi nas artes.

Recém-formada, mudou-se em 2013 para Nova York, onde trabalhou por um ano como gerente de leilões beneficentes na empresa de leilões online Paddle8. Dois anos depois, voltou para Londres para ser diretora associada da galeria de arte Hauser & Wirth. Recentemente, foi promovida a diretora plena.

Eugenie aproveita sua posição real para se envolver com causas nobres

Beatrice e Eugenie não são obrigadas a cumprir qualquer agenda real, mas são envolvidas com iniciativas e causas beneficentes ao lado do pai e da mãe.

Atualmente, Eugenie é patrona do Royal National Orthopaedic Hospital, do Teenage Cancer Trust, do Coronet Theatre, da European School of Osteopathy, da Tate Young e da Elephant Family.

Também é embaixadora do Conselho Artemis do New Museum, uma iniciativa focada em apoiar apenas artistas mulheres, e do Projeto 0, cujo objetivo é tirar toda a poluição de plástico dos oceanos.

Sua ocupação mais alta é de diretora do Anti-Slavery Collective, cuja missão é acabar com as situações modernas de escravidão. Em julho, ela discursou na sede da ONU, em Nova York, pelo coletivo. A foto do post de seu Instagram, logo aqui em cima, é desta ocasião.

Eugenie e Jack estão juntos há sete anos

Ela tinha 19 anos quando eles se conheceram em uma estação de ski na Suíça e ficaram amigos. Dois anos depois, começaram a namorar.

Boatos dão conta de que eles teriam ficado noivos secretamente em dezembro de 2016, mas o noivado oficial mesmo foi em 22 de janeiro deste ano.

A aliança de noivado de Eugenie tem uma safira rodeada de diamantes A aliança de noivado de Eugenie tem uma safira rodeada de diamantes

Talvez eles se considerassem noivos, mas sem os protocolos todos, né?

Eugenie é apenas o primeiro de seu longo nome composto

Como manda a tradição na realeza, Eugenie tem um longo nome composto: Eugenie Victoria Helena.

O nome homenageia Victoria Eugenie of Battenberg, neta da rainha Victoria, e princesa Helena, filha da rainha Victoria.

Seu sobrenome oficial (aquele que vai nos documentos que a gente não vê) é Windsor e o complemento de seu nome público é “de York”, seguindo o título recebido por seu pai.

Ela personalizou seu brasão com um toque “plebeu”

Quando ganhou o direito de personalizar seu brasão, ao completar 18 anos, Eugenie decidiu homenagear a mãe, que é de origem plebeia. Nos adornos dos animais e do losango, colocou nove cardos, a flor-símbolo da Escócia, escolhida por Sarah Ferguson para seu próprio brasão em 1986. Ficou assim:

–

O brasão de Eugenie foi apresentado e adotado em 5 de julho de 2008.

Ela tem hastes de titânio na coluna

Diagnosticada com escoliose severa desde a infância, Eugenie precisou ter a coluna operada em 2002, aos 12 anos de idade. Para corrigir o problema, foi necessário colocar duas hastes de titânio em sua coluna – com as quais ela vive até hoje.

De acordo com os registros médicos, ela está totalmente recuperada e não precisará fazer mais cirurgias corretivas.

Apesar dos boatos, Eugenie e Kate são amigas

Muito, mas muito mesmo se falou sobre Beatrice e Eugenie serem “rivais” de Kate Middleton quando ela começou a namorar o príncipe William e, principalmente, depois do casamento dos dois. Parece que não é bem assim…

Kate bate um papo divertido com as princesas Beatrice e Eugenie antes do casamento de Harry e Meghan Kate bate um papo divertido com as princesas Beatrice e Eugenie antes do casamento de Harry e Meghan

Embora não saiam por aí desmentindo fofocas publicadas em tabloides, todas já declararam que se dão bem e que a união dos primos se estende a quem entra na família. Kate e Eugenie sempre são vistas batendo papo e rindo nos eventos da família. São amigas. Passou da hora de pararem de tentar colocar as mulheres umas contra as outras!