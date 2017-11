“Turducken” define finalistas do ‘MasterChef Profissionais’

Dizem que uma imagem vale mais do que mil palavras, mas será que uma foto de um prato feito pelos competidores do ‘MasterChef Profissionais‘ vale mais que o sabor? Porque a primeira prova da semifinal do programa foi completamente inusitada: eles precisaram criar pratos esteticamente bonitos que seriam analisados por fotógrafos profissionais que julgariam sem saber quem fez qual prato. Complicado, né?

Todos capricharam nos conceitos artísticos e nas explicações pedantes enquanto faziam seus pratos. Pablo e Francisco apostaram forte em grandes pedaços de peixe, e Irina foi atrás do mais simples ao inventar de fazer camarões com um molho pesto. A prova durou uma hora e todo mundo deu o seu máximo.

Só que…

Como eu fico em semana de prova #MasterChefBR pic.twitter.com/YaIcMnWDSQ — MattyBala 🤠 BANG🔫 (@MattyBala) November 29, 2017

Logo após a análise dos fotógrafos, uma surpresa: os chefs precisaram voltar à cozinha para a segunda etapa da prova. Cada um deles precisou fazer sete pratos iguais aos entregues na prova anterior para que os jurados analisassem o sabor dessa vez. Os vencedores dessas duas etapas teriam muitas vantagens: quem vencesse a prova da foto ganharia 30 minutos extras na prova final, e quem ganhasse no sabor teria 15 minutos extras. Se a mesma pessoa ganhasse as duas provas, iria direto para a final.

Foi difícil, principalmente para Francisco que continuou se queixando (repetidamente) de suas bolhas adquiridas no final do programa anterior. Terminada a prova, Ana Paula Padrão manteve o suspense para revelar quem havia vencido cada uma das etapas. Foi só nos estúdios da Band que Irina recebeu a notícia de que havia vencido a prova da aparência:

…e Pablo havia levado a prova do gosto:

Como nenhum foi unanimidade, todos os três estavam na prova de eliminação disputando as duas vagas da final. E que prova! O último grande desafio do programa foi fazer um “turducken” (turkey/peru, duck/pato e chicken/frango), um prato americano que é um peru recheado com carne de pato e frango. O visual é bem impressionante:

Irina começou a prova com 30 minutos de antecedência, seguida por Pablo 15 minutos depois e, por fim, Francisco. Mas essa diferença de tempo não se refletiu no gerenciamento de tempo: mesmo tendo menos tempo para cozinhar, Francisco fez uma trabalho impecável e ainda conseguiu transformar um pedaço de papel manteiga em um sapatinho para seu Turducken. Enquanto isso, Irina sofria com sua receita e Pablo via seu Turducken queimar.

Cada um dos chefs serviu seus Turduckens e acompanhamentos em uma mesa de Natal para os jurados provarem, e foi uma análise bem minuciosa. Erick Jacquin inclusive aproveitou para brindar a cada prato que comia.

Quando seu amigo arranja desculpa para comemorar só pra fazer happy hour! #MasterChefBR pic.twitter.com/GRdpuAAdFP — MasterChef Brasil (@masterchefbr) November 29, 2017

Depois de muita análise, na frente dos chefs e na sala separada, a equipe do programa escolheu como vencedor o peru que estava mais sublime (foi usada essa palavra mesmo), e assim o primeiro finalista foi Francisco. Ainda havia uma vaga, e coube a Henrique Fogaça eliminar alguém nessa semifinal.

O jurado criticou o molho de cereja escolhido por Irina para acompanhar seu Turducken e o queimado na pele do peru de Pablo, e após um discurso elogiando a postura de cada um dos competidores rolou o anúncio da eliminação de Irina.

Na conversa com Ana Paula Padrão, Irina revelou nunca ter imaginado que chegaria até ali e que estava sentindo muita alegria por estar no pódio. “Eu quero levar esse sabor para o Brasil todo e daqui dois anos abrir minha própria casa”, prometeu a chef nordestina fazendo muitos planos para o futuro. Ao final, declarou sua torcida para Francisco, pois considera o mais capaz de vencer esse programa.

O próximo episódio será a esperada final igualzinha às dos outros ‘MasterChef’, com a criação de um menu degustação autoral. O problema é a quantidade: eles terão de fazer duas entradas diferentes, dois pratos principais diferentes e assim por diante. Quem será que ganha?