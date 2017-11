Twitter prova que não tem só coisa ruim no mundo dos famosos

No meio de tantas notícias sobre assédio das celebridades, pessoas no Twitter decidiram se unir e perguntar se há coisas boas para se falar sobre os famosos.

Take a break from awful news: what’s your story of meeting a famous person in the wild and they were as nice as you’d hoped? — Charles Clymér🏳️‍🌈 (@cmclymer) November 10, 2017

“Dá uma pausa das notícias ruins: qual é a sua história de encontrar alguém famoso no meio do nada e essa pessoa ser tão legal quanto você esperava?”

if anyone has any nice allegations against a celebrity that would be great too. does a famous actor give good christmas presents. does lady comedian alwyays smoke people out — BAKOON (@BAKKOOONN) November 9, 2017

“Se qualquer um tem qualquer acusação positiva para fazer sobre uma celebridade seria muito bom. Um ator que dá bons presentes de natal. Uma comediante que sempre deixa pessoas entrarem de graça [nos shows]”.

As pessoas gostaram da ideia e vários responderam com suas histórias inusitadas.

Aqui estão algumas das respostas:

My friend wrote a poem about Emma Watson and her English teacher sent it to Emma (Emma used to attend our school). Whilst she was visiting the school again, she came into our biology class and took my friend out to thank her. — Ǝ meowtain girl E (@amyratcliffe123) November 10, 2017

“Minha amiga escreveu um poema sobre a Emma Watson e o professor de inglês o enviou para a Emma (Ela já estudou na minha escola). Assim que ela visitou nossa escola de novo, entrou na nossa aula de biologia e chamou a minha amiga para agradece-la.”

I met Julia Roberts at the Barnes and Noble bookstore on Union Square in NYC. She was very polite and has a real-life extraordinary smile. We were both shopping for Valentine’s Day cards. — (((David Lytle))) (@davitydave) November 11, 2017

“Eu conheci a Julia Roberts na livraria Barnes and Noble na Union Square na cidade Nova York. Ela foi muito educada e seu sorriso é realmente lindo. Nós dois estávamos comprando cartões para o dia dos namorados.”

Jack Black once listened very empathetically to girl troubles I was having when I was 18 and gave me solid, mature advice on leaving things be. I didn't realize it was him until someone told me. — Lev Novak (@LevNovak) November 9, 2017

“Jack Black uma vez ficou me escutando falar sobre os problemas com meninas que eu tive com 18 anos e me deu conselhos reais e maduros para deixar as coisas fluírem. Eu não percebi que era ele até me falarem.”

I shared a bottle of red wine with Sir Ian McKellan and he laughed at my bad joke about christmas trees, then drew me a single line drawing of Gandalf smoking a pipe on a bar napkin. Best day of my life. — PhoeBelieve Survivors & Victims First (@phoebelett) November 10, 2017

“Eu dividi uma garrafa de vinho com o Sir Ian McKellen e ele riu da minha piada horrível sobre árvores de natal, e então desenhou para mim o Gandalf fumando um cachimbo no cantinho do guardanapo no bar. Melhor dia da minha vida.”

One time I tweeted @SarahKSilverman about being too broke to go to her show and was reading her book instead- she DMd me that she put me on the list for the show. My future wife and went to that show togeather. I hope she knows how much that meant to me, I cried with joy. — impatient mac&cheese (@ESL_teach) November 11, 2017

“Uma vez eu mandei um tuíte para a Sarah Silverman dizendo que não tinha dinheiro para o show dela, e só ia ler o seu livro mesmo – ela me mandou um inbox e disse que colocou meu nome na lista do show dela. Minha futura esposa e [eu] fomos naquele show juntos. Eu espero que ela saiba o quanto isso significou para mim, eu chorei de felicidade.”

Met @bellahadid on vacation 2 years ago, not only kind to me, but was so nice to my then 10 year old son. Genuinely wonderful. pic.twitter.com/LtewWGNjGU — Al Kirton (@albertkirtonjr) November 11, 2017

“Encontrei a Bella Hadid nas minhas férias dois anos atrás, ela não só foi gentil comigo, como com o meu filho de 10 anos. Genuinamente maravilhosa.”

When I was 13 I started my period for the first time next to LeAnn Rimes. We were in a public 2 stall bathroom. She heard a young girl panicking and asked what was wrong. After that grabbed me a tampon, explained how to use it, and kept everyone out until I finished. ❤️ — Tayler Texas (@TaylerTexasPorn) November 11, 2017

“Com 13 anos, tive minha primeira menstruação ao lado da LeAnn Rimes. Estávamos em um banheiro público com dois biombos. Ela ouviu uma menininha entrando em pânico e perguntou o que aconteceu. Depois disso ela me deu um absorvente, explicou como usar, e manteve todos longe até eu me arrumar.”

E você? Já conheceu um famoso que também foi muito mais legal do que o esperado?