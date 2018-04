A final do ‘BBB18‘ que rolou hoje na Globo movimentou totalmente as rede sociais, a ponto de boa parte dos Trending Topics (os assunto mais comentados do Twitter) ter sido ocupada por coisas do reality. Fizemos uma curadoria do que apareceu na web e apresentamos aqui de bandeja:

Enquanto passava a novela, o pessoal estava na ansiedade para o começo do reality. Ressuscitaram até tweets famosos sobre o BBB para o “esquenta”:

Me avisem quando começar BBB pf — Neymar Jr (@neymarjr) January 12, 2011

Quem quiser assistir BBB,sabe muito bem o que vai assistir e assiste quem quer. — DeputadoEduardoCunha (@DepEduardoCunha) January 5, 2012

Hoje e o ultimo dia de bbb? — Luciana Gimenez (@LucianaGimenez) March 30, 2011

A mãe do Breno continuou fazendo sucesso nos memes:

Estou a mãe do Breno vendo essa final #BBB18 #FinalBBB18 pic.twitter.com/QzJmH07mml — Bá | Juliana Paiva (@julianapaivabr) April 20, 2018

O divertido da final é os brothers assistirem aos programas com a gente. A Ana Paula pelo menos levou na esportiva as piadas:

"A gente tá mandando no jogo"

"Você está no paredão com 7 votos" HAHAHAHAHAHAGAHAHA #BBB18 pic.twitter.com/jRONietvj2 — Felinhares (@felipelinhare1) April 20, 2018

Já a princesa Jéssica e o DJ Lucas precisaram engolir o climão:

🌸 jessica e lucas com vergonha do próprio vt appreciation tweet 🌸 pic.twitter.com/hJX0NXFiS8 — 👸🏼(🎸🖤) (@twitacarolita) April 20, 2018

Mahmoud ficou entediado mesmo, mas não se pode ganhar todas:

Quando Tiago Leifert anunciou que foram mais de 100 milhões de votos, as pessoas fiaram meio espantadas:

A brincadeira de Tiago Leifert com as outras emissoras também deu o que falar:

A indireta bem direta que Leifert mandou pra Sonia Abrão também foi recebida:

ai amiga fui massacrada vou desativar pic.twitter.com/DsEMVmF0sl — luscas (@luscas) April 20, 2018

O resultado do ‘BBB18’ causou quase uma revolução no Acre:

Caralho, parece final de copa do mundo mano. Tudo pela Gleici aaaa pic.twitter.com/yTe2BwCbFH — Eve (@ShewantsCamila) April 20, 2018

Após o anúncio da vitória de Gleici, do sucesso da família Lima e da ONU ajudando Kaysar, todas as torcidas se uniram para comemorar:

Gleici milionária!

Kaysar vai ter ajuda da ONU pra trazer sua família da Síria.

Família Lima terceiro lugar.

Final do #BBB18 maravilhosa. pic.twitter.com/fy9WkB3j31 — ComenTV (@comentv) April 20, 2018

Os ex-bbbs elogiaram muito essa temporada:

PQP que BBB !! Sem baixaria, com "internovela", record de resistência, ninguém malvado, muito amor, família, humor e amizade. #BBB18 que elenco! Só faltou um pouquinho mais de barraco! Kkkk Parabéns produção @bbb #GleiciCampeã — Mariza Moreira (@MarizaMoreiraBB) April 20, 2018

E depois da vitória de Gleici, todo mundo ficou emocionado com Kaysar recebendo ajuda para trazer seus pais da Síria:

Uma edição leva, onde meus dois favoritos ficaram no top2 e os dois conquistaram seus objetivos, uma saiu com o primeiro lugar que era seu objetivo e o outro saiu com a ajuda da ONU que vai trazer sua família, os dois com seus objetivos alcançado, melhor edição #BBB18 — Reality Ao Vivo (@RealityAoVivo) April 20, 2018

Já alguns receberam pequenas rejeições na internet:

Esse foi o ‘BBB18’. Vai deixar saudades.