Uau! Nova série de Jason Momoa é bem grandiosa e o trailer impressiona

Nesta terça-feira (10), a Apple liberou o primeiro trailer de ‘See‘, série da Apple TV+ estrelada por Jason Momoa, durante o evento da empresa em Cupertino, nos Estados Unidos.

A produção conta a história de um grupo de sobreviventes de um vírus mortal que dizimou grande parte da raça humana. Apesar de terem escapado da morte, os sobreviventes acabaram perdendo a visão. Mesmo assim, Baba Voss (personagem do nosso Jason) teve dois filhos que, inexplicavelmente, nasceram aptos a enxergar. Ele agora terá de proteger seus descendentes e sua tribo de uma poderosa rainha que quer extingui-los.

A série havia sido anunciada juntamente com ‘The Morning Show‘ (que já tem trailer também) e a ambientação acerca da trama era desconhecida. Agora, com esse novo vídeo, podemos observar que ela tem tudo para cair no gosto do público – há um gostinho de ‘Game of Thrones‘ com a selvageria de ‘Vikings‘.

Mais motivos para assistir? O elenco reúne nomes como já indicados ao Oscar, como Alfre Woodard, Christian Camargo (de ‘Crepúsculo 1 e 2‘), Sylvia Hoeks (de ‘Blade Runner 2049‘) e o próprio Jason Momoa, né gente? A direção fica por conta de Francis Lawrence, responsável por dois dos três filmes de ‘Jogos Vorazes‘. O produtor Dylan Clark, da nova trilogia de ‘Planeta dos Macacos‘, também está envolvido na série.

Assista ao trailer (sem legendas):