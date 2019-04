Essa é foi a última quinta-feira (04) com uma programação mais normal no BBB19. Sem qualquer veto, os brothers foram reunidos na “outra dimensão” para a última prova de resistência da temporada.

Presos todos a um carro do patrocinador, eles precisam encarar adversidades climáticas aleatórias como vento, tempestade, lama e uma luz muito forte (tudo cenográfico, claro, mas ainda bem forte). Tiago Leifert, que costuma dar várias instruções e limitações, dessa vez disse apenas uma instrução: “resista”.

Quem vencer a prova levará não apenas o carro, como o direito de indicar uma pessoa no paredão de amanhã, sexta-feira (04). Pois é, agora o programa vai dar uma agilizada…

Mas como saber que essa é a última prova de resistência da temporada? Simples! Tiago Leifert compartilhou com o público o cronograma da reta final do BBB19, e todas as próximas provas da liderança serão realizadas no mesmo dia da formação do paredão, inviabilizando uma prova de resistência.

Ou seja, bora curtir o último desafio longo da temporada!