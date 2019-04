O BBB19 se mostrou uma grande decepção para quem gosta de ver brigas e intrigas na televisão brasileira. Sem qualquer barraco rolando em toda a temporada, restou ao público acompanhar pequenas trocas de farpas durante os Jogos da Discórdia, realizados às segundas-feiras. Essa semana, no entanto, trouxe uma dinâmica tão apática quanto todo o resto do reality.

Após exibir vídeos das últimas horas no reality, Tiago Leifert apareceu para os confinados e prometeu umas perguntinhas mais light para as emparedadas. Para Paula e Rízia, o apresentador apenas questionou por que elas mereciam continuar no jogo. É, só isso.

Paula apelou para sua trajetória no BBB19. Contou que já na primeira semana foi parar numa votação que a queria longe da casa, e usou isso como argumento para mostrar o quanto lutou sempre. Já Rízia optou pelo clássico “eu tenho certeza que mereço essa chance” e a promessa de que acordou para o jogo.

Agora resta ao público avaliar as duas candidatas. O próximo paredão será resolvido amanhã (09), e logo depois já teremos outra prova de liderança e outra formação de paredão, com eliminação na quinta-feira. Depois, somente a final na sexta-feira (12).