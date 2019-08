Um dos grandes vilões de Hollywood salvou uma criança de um carro capotado

Vilão nas telonas, herói na vida real. O ator Danny Trejo, de filmes como “Machete“, “La Llorona” e “Um Drink no Inferno” virou notícia porque socorreu uma criança depois de testemunhar um acidente de carro nas ruas de Los Angeles.

Foi na última quarta-feira (7), que Trejo viu um carro furando o sinal vermelho e batendo em outro carro, que capotou. Dentro do carro, preso pelo cinto de segurança, estava uma criança com deficiência.

Trejo e outra testemunha do acidente, então, trabalharam juntos para resgatar a criança. Com um certo esforço, soltaram o cinto de segurança e tiraram a criança do carro. Enquanto isso, bombeiros trabalhavam para resgatar a avó da criança, também presa dentro do carro.

O ator então focou em distrair a criança enquanto o trabalho de resgate acontecia. “Ele estava em pânico, então eu disse que teríamos que usar superpoderes. Ele começou a gritar ‘superpoderes!’ Eu disse então para fazer força com os músculos, e ele disse ‘músculos!'”. Trejo conta que ele e a criança criaram uma conexão, e por isso ele conseguiu fazer com que o pequeno não focasse tanto no acidente.

A pose de vilão dos filmes não tem nada a ver com a personalidade de Danny Trejo, que encerrou sua entrevista ao Eyewitness News falando que “Tudo de bom que já aconteceu comigo, aconteceu como resultado direto de ter ajudado alguém”. Maravilhoso.