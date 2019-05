Um milhão de fãs já assinaram a petição para refazer 8ª temporada de GoT

Os fãs da aclamada série da HBO não estão nada felizes com rumo do últimos episódios da 8ª temporada. Após um 5º episódio que deixou muita gente irritada, foi criado um abaixo assinado no famoso site Change.org, utilizado por quase 290 milhões de usuários, que tem como objetivo reivindicar mudanças sobre os mais variados assuntos.

Sob a justificativa de “David Benioff e D.B Weiss já se provaram roteiristas completamente incompetentes quando não tem um material (os livros) como base. Essa série merece uma temporada final que faz sentido. Subverta as minhas expectativas e faça isso acontecer, HBO!”, a petição já conquistou mais de um milhão de assinaturas, número que ainda pode aumentar bastante após o episódio de hoje.

Alguns pessoas levaram tudo na brincadeira, como um modo divertido de demonstrar a insatisfação com “Game of Thrones” , já outras estão tratando o assunto com seriedade, seja como maneira possível de mudar o final da série ou exemplo de imaturidade dos fãs:

PQP TAO FAZENDO UMA PETIÇÃO P MUDAR O FINAL DE GOT como assim? Pq n aceitam q é uma série q ficou ruim e ponto? A glr se acha dona do mundo msm né nom — Brienne (@sabinoBi) May 18, 2019

Nerd é a raça mais mimada desse mundo Os caras fazem petição pra mudar final de série, pra mudar design de personagem, pra mudar casting de filme… Só cresce, pelo amor de deus — Raur (@raulthales_) May 17, 2019

e eu que assinei uma petição pra reescreverem o final de got? pouco iludida — vitória (@solitudisbliss) May 17, 2019

Mano a petição para refazerem o final de got com roteiristas competentes kkkk amei — Bia ⎊ (@deancasthrones) May 16, 2019

Podiam aproveitar e refilmar o final de Lost, aquele sim foi uma desgraça. https://t.co/eEBR0RkVCO — Eduardo Scricco (@escricco) May 16, 2019