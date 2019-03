Aos quarenta e cinco do segundo tempo, o BBB19 surpreendeu o público com a possibilidade de surgir um novo casal no reality show. Com pouco menos de duas semanas restando para acabar a temporada, talvez Alan e Carolina estejam dando passos para um affair em meio à saideira do programa.

Os dois já vinham meio próximos nos últimos tempos, mas alguns acontecimentos durante a festa dessa sexta aumentaram ainda mais os laços entre os dois. Alan sempre fica muito próximo de Carolina, e no meio da festa até presenteou a sister com uma rosa. Ela, claro, ficou muito encantada com o mimo.

Só que tem um problema na relação, e esse problema tem nome: Hana. No começo do reality, o surfista se relacionou com Hana, mas logo ela foi eliminada do programa. Sem saber o que ela está fazendo do lado de fora, o brother ficou sem rumo.

Em uma conversa com amigos durante a festa, Alan disse saber que Hana está ficando com outras pessoas aqui do lado de fora, e que pretende “arriscar” na casa. “Já estou decidido“, disse Alan em conversa com Gabriela.

Será que teremos um novo casal nascendo no meio dessa temporada sem muitos acontecimentos? Como ficarão os dois grupos da casa com membros adversários flertando? Vamos ter que acompanhar isso no BBB19.