Única repórter negra do ‘Vídeo Show’ é demitida e acusa Globo de racismo

A jornalista Alinne Prado, única negra a ter trabalhado como apresentadora do “Vídeo Show” foi demitida pela Globo e está denunciando a emissora por racismo. Tudo começou com uma resposta ao comentário de uma seguidora, que Alinne acabou printando e postando no Instagram.

“Fui demitida sob justificativa de que, apesar de eles gostarem do meu trabalho, precisavam de alguém mais ‘neutro’ (sic) do que eu”, escreveu a jornalista. Segundo ela, a emissora alegou que precisava enxugar o quadro de repórteres e que, na verdade, ele teria aumentado depois de sua saída. “São as chibatadas contemporâneas. Não nos deixam ocupar a sala da casa grande, por mais qualificados que sejamos”, finalizou.

Ela elogia o trabalho das novas apresentadoras do programa – as ex-BBBs Fernanda Keula, Vivian Amorim e Ana Clara Lima -, mas não mede palavras para dizer que foi vítima de racismo. “Enquanto os não negros cruzarem os braços e fecharem seus olhos para isso, continuaremos a ser amordaçados, chicoteados, invizibilizados e mortos. Precisamos de aliados nessa luta. Precisamos de você”, acrescentou na legenda do post.

Depois da denúncia feita na quinta-feira (19), Alinne voltou a fazer um post alusivo ao assunto. “Não é por ódio. É por amor. Não é só pelos negros. É pela humanidade. Minha existência não está presa a fama. A depressão que eu caí já macerou meu ego. Minha existência é maior do que isso. Pertence a Deus!”, escreveu ela, junto a uma frase célebre de Martin Luther King.

A Globo fez um comunicado oficial, negando as acusações. Confira a resposta da emissora na íntegra:

“A trajetória de Alinne Prado na Globo por si só mostra que essa acusação não procede. Durante 6 anos, Alinne Prado passou por 4 programa na Globo. E em todos pode atuar em diferentes funções, como repórter ou apresentadora. Alinne entrou em 2011 na Globonews, onde ficou até 2012, quando foi transferida para o Entretenimento da Globo para ser umas das repórteres do programa ‘Encontro Com Fátima Bernardes’. Em 2015, Alinne teve a oportunidade de integrar o time do ‘Vídeo Show’ fazendo reportagens e apresentando o programa, onde permaneceu até 2017. Com os ajustes no Vídeo Show, Alinne ainda foi escalada para trabalhar na equipe de reportagem do ‘Mais Você’, no ano passado, por dois meses. Após essa passagem pelo programa, seu contrato chegou ao fim e não foi renovado, numa dinâmica comum a qualquer outro profissional ou empresa”.