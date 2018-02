Reunidos no Bangalô do Líder, Diego e Patrícia recuaram nas estratégias do Trio Mandinga para definir quais são os próximos passos no ‘BBB18‘. Mas a sister já tem uma ideia definida: ELA QUER VINGANÇA.

Na conversa com o atual líder, Patrícia contou que “vai ter volta“, se referindo ao golpe que eles sofreram com a eliminação de Ana Paula. Mas não pense que a sister planeja um grande plano de vingança contra cada um dos sete votos que emparedou sua amiga, Patrícia tem uma ideia mais “kármica”:

“Não vai ser a gente que vai dar essa volta. Vai ser o público! Você não acha que tem gente que tá revoltada?”, disparou Patrícia insinuando que o público irá corrigir a grande injustiça que foi a saída de Ana Paula do reality.

Vale lembrar que os brothers não têm a menor ideia de que Ana Paula foi eliminada com a maior rejeição em paredões triplos de todos os tempos, e quem votou foi justamente o público.

Mais sensato, Diego propôs que eles fiquem mais quietinhos para os outros participantes “se matarem entre eles”.