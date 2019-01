Um dia após a eliminação de Vinícius por causa do superparedão do BBB19, a casa mais vigiada do Brasil perde mais um brother por desclassificação.

Vanderson saiu da casa na manhã desta quarta-feira (23) intimado pela delegada Rita Salim (da Delegacia de Atendimento à Mulher de Jacarepaguá), que foi aos Estúdios Globo para colher o depoimento do biólogo. Desde o anúncio de sua participação no BBB, alguns boletins de ocorrência foram feitos o acusando de assédio e outros abusos.

A página oficial do BBB19 explica que a saída de um candidato da casa resulta em sua desclassificação imediata, então ele está fora do jogo. O site também informa que ele não terá um substituto, então o programa segue com um participante a menos mesmo.

Vanderson desclassificado. Tiago acabou de entrar por áudio e anunciar aos brothers que por questões jurídicas, ele já deixou a casa. Pediu pra fazerem a mala dele. #BBB19 pic.twitter.com/jN4ORvQG4T — Com STF, com tudo™🍦🌈 (@MarkosOliveira) January 23, 2019

Maiores detalhes serão dados na noite de hoje, ao vivo, por Tiago Leifert.