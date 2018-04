Veja a primeira imagem de Meryl Streep em ‘Big Little Lies’

“Big Little Lies” foi uma das melhores – e mais premiadas – séries de 2017 e a gente comemorou muito ao saber que a segunda temporada iria rolar. Aí, como se não bastasse, tivemos mais uma notícia maravilhosa: Meryl Streep se uniu ao elenco!

E para aumentar ainda mais a nossa expectativa, Nicole Kidman postou no Instagram uma foto do primeiro dia de gravações, em que ela aparece com sua mais nova colega de cena. “Primeiro dia no set com a Meryl e os ‘meus’ queridos meninos! #BigLittleLies”, escreveu.

Na trama, elas interpretam sogra e nora, o que tem tudo para render cenas memoráveis. Estamos ansiosas!