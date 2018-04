Gleici, a recém-anunciada vencedora do ‘BBB18‘, teve um árduo caminho percorrido na casa mais vigiada do Brasil. Foi votada e teve adversários que a zombavam sim, mas ao mesmo tempo conseguiu encontrar bons aliados e até um crushzinho para chamar de seu no programa. Vamos relembrar a passagem da sister no programa?

A estudante de Psicologia do Acre no começo do reality foi o que chamamos normalmente de planta: ela ficou basicamente transformando oxigênio em gás carbônico e se aproximou apenas de Mara, a eliminada da primeira semana. Tudo indicava que a sister não iria muito longe no jogo, até que ela se tornou o alvo da “Sétima Aliança”, que conspirou para colocar a acreana no paredão.

Embora o grupo dos que combinavam voto fosse composto por pessoas de grande inteligência, eles não perceberam que colocar alguém no paredão é dar mais visibilidade a um participante. E se a pessoa emparedada souber usar esse tempo de exposição para encantar o público, aí vemos um favoritismo nascendo. E assim o fez, Gleici foi voltando de cada paredão cada vez mais forte e fazendo com que ela mostrasse a mulher de garra que é.

Em um dos momentos mais críticos da temporada, ela foi mandada ao paredão com dois amigos, mas conseguiu se salvar numa reviravolta do ‘BBB18’: em vez de sair do programa, ela foi enviada para um quarto especial com um pay-per-view para acompanhar o que rolava na casa durante alguns dias. Foi o suficiente para ela ver quem era falso, quem combinava voto e ter certeza de que seus amigos eram sinceros.

Gleici incomodava muito as pessoas na casa. No começo votavam por ela ser mosca-morta e depois começaram a votar porque ela respondia quando a atacavam, numa atitude que mostrava como a implicância era gratuita. Por trás dela, alguns zombavam de sua aparência ou de sua falta de modos, mas Gleici contou com a ajuda do público para que essas pessoas fossem saindo com várias rejeições recordes.

Mas o que fez Gleici chegar tão longe no jogo, foi só a perseguição? Claro que não, Gleici estava sempre feliz, dançando e brincando com seus amigos. A amizade sincera que formou com Ana Clara e Mahmoud, o caso que teve com Wagner e a forma gentil que tratava seus adversários no jogo fizeram com que o público aqui de fora se apaixonasse completamente pela acreana. E o resultado pudemos ver esta noite, com a estudante de Psicologia levando um milhão e meio para casa.

Parabéns, Gleici, você foi uma das mais merecidas vencedoras dos últimos anos.