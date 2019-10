Veja as emocionantes homenagens dos famosos ao diretor Jorge Fernando

View this post on Instagram

Lendo as mensagens de quem teve o prazer de trabalhar com Jorginho, me veio uma lembrança que deve ser muito viva na memória de todos os atores e pessoas das equipes: Ele entrando no estúdio, com aquela sua animação e alegria tao únicas, gritando: VAMOOOOOOOS! A gente caia na gargalhada e minutos depois estávamos todos embuidos da sua animação para começar mais um dia de trabalho! Outra coisa que também nunca vamos esquecer é como ele tinha o dom de transformar aquelas gravações de eventos, com o elenco todo, que sempre tinha tudo para ser demorado, em algo tão “simples” e tão rápido! Era tudo ágil, divertido, e animado como ele! Esse sorriso, esse olhão azul, tão carinhoso e alegre, é o que fica quando pensamos nele! Obrigada por TANTA alegria despejada nas vidas de quem trabalhou, conviveu, ou simplesmente viu seus trabalhos na tela da tv! E todo meu amor e força para os familiares e nós amigos, que estamos sentindo essa perda tão dolorosa! 🙏🏻♥️