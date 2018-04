O mês de maio vem aí e, junto com sua chegada, acontece o tão esperado casamento real entre Meghan Markle e Príncipe Harry. A cerimônia, que será realizada no próximo dia 19, promete atrair milhões de fãs e curiosos, que esperam por mais uma comemoração da realeza desde que William e Kate Middleton se casaram, há exatos sete anos.

No Reino Unido onde, obviamente, as pessoas têm um apreço ainda maior pela Família Real, os itens comemorativos que estampam os rostos e nomes de Harry e Meghan têm voado das prateleiras à medida em que a data se aproxima, como mostra a People.

Entre os souvenirs, o par de canecas do casal, perfeito para tomar seu chazinho inglês enquanto assiste ao casamento real pela televisão, é o campeão absoluto de vendas – mas há, também, outras bizarrices, como uma caixa de cereais com desenhos do casal, ou então um livro de colorir todo dedicado aos dois.

Veja a seguir os principais itens controversos, curiosos e, por que não, fofos, que têm feito o maior sucesso por lá.

Pratos comemorativos:

–

À venda na Royal Collection Shop.

Caixa de cereais:

–

À venda no Etsy.

Livro de colorir:

–

À venda na Amazon internacional.

Jogo americano:

–

À venda na Amazon internacional.

Cesta de basquete:

–

À venda no Zazzle.co.uk.

Caneca com a data do noivado de Harry e Meghan:

–

À venda no Etsy.

Bonecos de cartolina:

–

À venda na Amazon internacional (o vendedor não entrega no Brasil).

Caneca “básica” com a foto de Meghan e Harry:

–

À venda no Etsy.

Bonequinhos de papel:

–

À venda na Amazon internacional.

Brincos!

–

À venda no Etsy.

Bônus: o prato decorativo com as fotos de Meghan e, ops, Ed Sheeran:

–

À venda no Etsy – porque a zoeira não tem limites!