Veja as primeiras fotos do batizado de Archie, bebê de Meghan e Harry

A espera acabou! O Palácio de Buckingham divulgou as primeiras fotos da privadísssima cerimônia do batizado de Archie, o primeiro filho de Meghan Markle e do príncipe Harry.

O batizado aconteceu neste sábado (6), na Capela Privada do Castelo de Windsor, e foi conduzido pelo Arcebispo de Canterbury, Justin Welby. Archie completa dois meses de vida.

Kate Middleton e príncipe William estiveram presentes, mas sem os filhos. E como esperado, a rainha não compareceu porque tinha compromissos agendados.

Olha só que lindo:

De pé, o príncipe Charles, Doria Ragland (mãe de Meghan), Lady Sarah McCorquodale e Lady Jane Fellowes (irmãs da princesa Diana) e príncipe William. Sentados, Camilla Parker Bowles (duquesa de Cornualha), Harry, Meghan Markle com o bebê e Kate Middleton. De pé, o príncipe Charles, Doria Ragland (mãe de Meghan), Lady Sarah McCorquodale e Lady Jane Fellowes (irmãs da princesa Diana) e príncipe William. Sentados, Camilla Parker Bowles (duquesa de Cornualha), Harry, Meghan Markle com o bebê e Kate Middleton.

Archie vestiu a réplica da roupa de batismo real, usada por todas as crianças da realeza nos últimos 11 anos.

–

É muita fofura!