Veja as primeiras imagens do filme sobre Meghan Markle e Harry

A história de amor entre Meghan Markle e o príncipe Harry está causando tanto frisson que até já virou filme! Harry & Meghan: A Royal Romance (Um Romance Real, em tradução livre) está em fase de pós-produção e será lançado em maio pela emissora Lifetime.

O longa é focado no relacionamento dos dois, mas também vai mostrar um pouco da infância de Harry e, como não poderia deixar de ser, Diana faz parte da trama. Personagens como Kate, William e os filhos do casal também aparecem em cena, é claro. Confira as primeira imagens divulgadas: