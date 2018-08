Veja cenas das novas temporadas de ‘Game of Thrones’ e ‘Big Little Lies’

Se você também está com aquela sensação de que o ano está chegando ao fim, bem, o novo teaser da HBO veio para nos deixar ainda mais ansiosos para 2019. No domingo (26) a emissora de TV a cabo divulgou um vídeo anunciando as produções do ano que vem. Entre elas estão a oitava e última temporada de “Game of Thrones“, a segunda temporada de “Big Little Lies” (com Meryl Streep!) e a estreia de “A Amiga Genial“, série baseada na obra da escritora Elena Ferrante (sério, tem que ler!)

Entre cenas antigas, da temporada passada, um momentinho especial de “Game of Thrones”: no teaser, Daenerys Targaryen e Jon Snow se reúnem em Winterfell, rumo ao plano de dominação mundial de Westeros e Região. Essa cena é da oitava temporada, ou seja, inédita. Ai meu coração!

Já o trecho de “Big Little Lies” faz com que a gente mate a saudade de Celeste (Nicole Kidman) e Madeline (Reese Witherspoon), mas também dê uma olhadinha em primeira mão na personagem de Meryl Streep. Ela interpreta Mary Louise Wright, a sogra de Celeste que, aparentemente, não vai ser a pessoa mais querida nesse novo momento da trama.

A emissora ainda vai lançar novas séries, como o documentário “Jane Fonda in Five Acts”, sobre a atriz veterana, e “A Amiga Genial”, série ambientada na Itália e baseada nos best sellers assinados por Elena Ferrante.

Chega logo, 2019!