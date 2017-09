Veja Michelle Obama e Serena Williams vestidas como Beyoncé

Esta segunda-feira, 4 de setembro, é conhecida entre os fãs de Beyoncé como B-Day. É o dia do aniversário da cantora, que completa 36 anos em 2017. Para celebrar mais um ano de vida dela, o site oficial da cantora publicou uma série de retratos de mulheres vestidas como Beyoncé no clipe de Formation.

Entre as famosas estão Michelle Obama, ex-primeira-dama dos Estados Unidos, as tenista Serena Williams e as ex-companheiras de Destiny’s Child Michelle Williams e Kelly Rowland. Familiares de Beyoncé, como a filha Blue Ivy, também participaram da sessão de fotos, bem como a mãe Tina Knowles Lawson, a sogra Gloria Carter e a bisavó de Blue Ivy, Hattie White.

Veja todas as fotos feitas em homenagem à Beyoncé no site oficial da cantora. Ela aproveita para convidar os fãs a colaborarem com doações para a cidade de Houston, no Texas, que sofreu com uma tempestade nos últimos dias. Beyoncé e a família são de Houston, e por isso ela tem uma ligação emocional muito forte com a cidade.