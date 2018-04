Como aconteceu durante toda a temporada do ‘BBB18‘, todos os eliminados do deram uma passadinha obrigatória no ‘Mais Você‘. Não poderia ser diferente dessa vez, então os finalistas do reality foram tomar café da manhã com Ana Maria Braga nessa manhã. E não faltou emoção.

Gleici se emocionou muito

A primeira que entrou no estúdio da loira foi a campeã Gleici. A acreana ganhou todo um papo especial com a exibição de uma matéria sobre como o Acre se uniu para torcer por ela. Ao falar de sua situação, em que sempre tentou melhorar a sua vida e a de sua comunidade, ela foi às lágrimas. “A gente sempre esteve na invisibilidade“, declarou Gleici chorando muito. Saíram tantas lágrimas da fada acreana que Ana Maria se levantou e foi limpar o rosto da vencedora, um momento muito fofo.

Kaysar apareceu com sua garrafinha

Após o papo com Gleici, Ana Maria Braga pediu para os demais finalistas entrarem no estúdio. Kaysar foi o primeiro a cumprimentar a apresentadora, mas logo saiu correndo para abraçar e beijar o Louro José. Uma coisa que chamou a atenção foi o acessório de Kaysar: o sírio apareceu com a garrafinha que usou durante todo o confinamento. Isso que eu chamo de apego!

Ana Clara envergonhada de falar sobre namorados

Conhecemos a sutileza de Ana Maria Braga (inclusive sempre esperamos por isso nas entrevistas), então foi 0% de surpresa quando a loira perguntou sobre os namorados para Ana Clara. A sister falou que não tem interesse, e que rolou lá dentro do ‘BBB18’ porque eles estavam confinados. Mas a sempre sagaz apresentadora percebeu o motivo da declaração: Ayrton ainda estava colado nela. Ao constatar isso, Ana Clara riu com cumplicidade junto de Gleici.

Kaysar falou sobre ajuda da ONU

Ana Maria também perguntou sobre a revelação especial que Tiago Leifert fez na saída de Kaysar, pois o apresentador contou ao finalista que a ONU iria ajudar no caso dele com a família na Síria. Kaysar explicou que não sabe nada ainda, que ainda vai conversar com o Tiago Leifert sobre isso, mas que é a coisa mais importante pra ele até agora.

Ana Clara tentou impedir Ayrton de ver os vídeos dela com Breno

Uma das coisas mais divertidas do café da manhã com Ana Maria Braga é quando a apresentadora exibe vídeos aos confinados pela primeira vez. O problema foi que ela inventou de mostrar os vídeos de Ana Clara fugindo da mira de Ayrton para ficar com Breno. A ruivinha ficou constrangidíssima, e tentou impedir seu pai de assistir aos vídeos usando um guardanapo. Impagável.