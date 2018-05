Nesta sexta-feira (11) chega ao fim “O Outro Lado do Paraíso” – a um tanto quanto polêmica novela das 21h da Globo, com autoria de Walcyr Carrasco.

Como já era esperado, o último capítulo vai mostrar o casamento entre o casal queridinho do público, formado pela protagonista Clara (Bianca Bin) e o advogado Patrick (Thiago Fragoso). Esta será a terceira vez em que a mocinha vai se casar na trama – a primeira (e trágica) rolou logo no início da história, onde ela trocou alianças com Gael (Sergio Guizé), seguida pelo matrimônio também desastroso com o atual vilão, Renato (Rafael Cardoso).

Ao contrário dos outros modelos de noiva usados pela personagem, um pouco mais elaborados, dessa vez o vestido de Clara para seu final feliz é bem simples. Em uma foto divulgada pelo ator Thiago Fragoso, em seu Instagram, e tirada pela colega de profissão Bella Piero (intérprete da Laura), dá para ter um gostinho sobre a peça:

Acompanhada de Bruno (Caio Paduan) e da melhor amiga Raquel (Erika Januza), ela aparece com o modelo branco, em corte reto, com decote V e alças bem fininhas. Uma faixa de tom mais escuro enfeita a cintura de Clara, que também não aposta em muitos complementos para o visual, apenas um par de brincos de argolas prateadas.

Em uma outra imagem, provavelmente dos bastidores das gravações, dá para ver mais alguns detalhes do modelito que, ao que tudo indica, é arrematado por sandálias rasteiras.

Cabelo semipreso, com a franjinha de lado, e make natural, marcado por delineado preto, dão o toque final ao look. Como acessório principal, um buquê clássico, que tem flores brancas, acompanha a estrela da história até o altar.

As cenas do casamento foram gravadas em um sítio em Guaratiba, Zona Oeste do Rio de Janeiro.