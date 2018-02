Veja quais são as estreias da Netflix em fevereiro

Sim, minha gente, fevereiro já está aí e chega com várias estreias na Netflix. Dentre elas está a série “Altered Carbon”, que é uma das maiores apostas do serviço de streaming para 2018. A primeira temporada do sucesso “Riverdale”, série adolescente de mistério policial, também chega nos próximos dias.

Para quem curte uma sessão nostalgia, “As Meninas Superpoderosas” finalmente chega à Netflix esse mês – mas só a primeira temporada. Dentre os filmes, os destaques vão para “A Garota Dinamarquesa” e “Guardiões da Galáxia”.

1º de fevereiro

Brooklyn Nine-Nine (Temporada 4)

Teen Wolf (Temporada 6 – Parte 1)

Kakegurui (Temporada 1)

Foxcatcher – Uma História que Chocou o Mundo

Corações de Ferro

Guardiões da Galáxia

99 Casas

78/52

Seremos História?

How The Beatles Changed The World

Spike Team (Temporada 1)

Elena de Avalor (Temporada 1)

As Meninas Superpoderosas (Temporada 1)

2 de fevereiro

Luna Petúnia: De Volta à Incrivolândia (Temporada 1)

Altered Carbon (Temporada 1)

6 de fevereiro

Sharknado 5: Voracidade Global

Fred Armisen: Standup for Drummers

7 de fevereiro

Queer Eye (Temporada 1)

9 de fevereiro

Quando Nos Conhecemos

Gloria Allred: Justiça para Todas

13 de fevereiro

Steve Jobs

Riverdale (Temporada 1)

14 de fevereiro

Legion (Temporada 1)

Greenhouse Academy (Temporada 2)

15 de fevereiro

Re:Mind (Temporada 1)

16 de fevereiro

Prima Squadra: Juventus (Temporada 1)

Perfeita Pra Você

Dragões: Corrida até o Limite (Temporada 6)

Everything Sucks! (Temporada 1)

19 de fevereiro

Fullmetal Alchemist

20 de fevereiro

As Crônicas de Frankenstein (Temporada 1)

23 de fevereiro

Seven Seconds (Temporada 1)

Marseille (Temporada 2)

Mudo

Ugly Delicious (Temporada 1)

25 de fevereiro

Veronica

27 de fevereiro

A Garota Dinamarquesa