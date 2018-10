Veja quais são as séries e os filmes que estreiam em novembro na Netflix

Com saudade de “House of Cards“? E de “Vikings”? Então pode ficar tranquila porque novembro está chegando e, com ele, as novas temporadas dessas séries estarão disponíveis na Netflix. Mas calma aí, porque as novidades bombásticas da plataforma de streaming não pararam por aí não.

Para não deixar nenhum gosto de lado, a Netflix trará 12 boas novas sobre séries, 11 filmes totalmente ecléticos, seis documentários – porque eles são verdadeiros diamantes da plataforma, né? -, e, para a criançada também ficar feliz, 6 produções feitas especialmente para os pequenos.

Com tanta opção disponível, o MdeMulher resolveu facilitar a sua vida e elaborou aquela listinha, por categoria, para você não perder nenhuma estreia. Confira!

SÉRIES

House of Cards (6ª temporada)

Quando estreia? 02/11/2018

Super Drags (1ª temporada)

Quando estreia: 09/11/2018

Westside (1ª temporada)

Quando estreia: 09/11/2018

The Sinner (2ª temporada)

Quando estreia: 09/11/2018

Agentes S.H.I.E.L.D. da Marvel (5ª temporada)

Quando estreia: 13/11/2018

Warrior – A Batalha De Todos os Dias (1ª temporada)

Quando estreia: 13/11/2018

Narcos: México (1ª temporada)

Quando estreia: 16/11/2018

The Final Table – Que Vença o Melhor (1ª temporada)

Quando estreia: 20/11/2018

Nicky Jam: Vencedor (1ª temporada)

Quando estreia: 30/11/2018

Baby (1ª temporada)

Quando estreia: 30/11/2018

Vikings (5ª temporada)

Quando estreia: 30/11/2018

Mágica Mortal (1ª temporada)

Quando estreia: 30/11/2018

FILMES

Paisagem de natal

Quando estreia: 01/11/2018

O Outro Lado do Vento

Quando estreia: 02/11/2018

O Feitiço do Natal

Quando estreia: 02/11/2018

A Escuridão

Quando estreia: 03/11/2018

Legítimo Rei

Quando estreia: 09/11/2018

A Princesa e a Plebeia

Quando estreia: 16/11/2018

The Ballad of Buster Scruggs

Quando estreia: 16/11/2018

Últimos Dias no Deserto

Quando estreia: 16/11/2019

Crônicas de Natal

Quando estreia: 22/11/2018

Como Superar um Fora

Quando estreia: 29/11/2018

O Príncipe do Natal: O Casamento Real

Quando estreia: 30/11/2018

DOCUMENTÁRIOS E ESPECIAIS

The Rolling Stones: Crossfire Hurricane

Quando estreia: 01/11/2018

Seguindo os Fatos (Parte 3)

Quando estreia: 01/11/2018

Serei Amado Quando Morrer

Quando estreia: 02/11/2018

Remastered: Nixon e o Homem de Preto

Quando estreia: 02/11/2018

América Latina para os Imbecis, com John Leguizano

Quando estreia: 05/11/2018

Trevor Noah: Filho de Patricia

Quando estreia: 20/11/2018

KIDS

Pokémon: A série Sol e Lua

Quando estreia: 01/11/2018

Eu e o Universo

Quando estreia: 02/11/2018

Trolls: O Ritmo Continua! (4ª temporada)

Quando estreia: 02/11/2018

Kubo e as Cordas Mágicas

Quando estreia: 10/11/2018

Cupcake e Dino: Serviços Gerais (1ª e 2ª temporadas)

Quando estreia: 13/11/2018

She-ra e as Princesas do Poder

Quando estreia: 16/11/2018