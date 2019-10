Veja quem são os chefs profissionais do reality ‘Mestre do Sabor’

A partir do dia 10 de outubro, a Globo exibirá o reality ‘Mestre do Sabor‘, apresentado por Claude Troisgros e contando com um corpo de jurados formado pelos chefs José Avillez, Kátia Barbosa e Leo Paixão. Se você quer saber quem são esses cozinheiros profissionais e o que podemos esperar deles, aqui é o local certo.

Claude Troisgros

Embora seja um chef profissional assim como os demais, Claude está em ‘Mestre do Sabor’ na função de apresentador. Ele será responsável por explicar regras de provas, cuidar da dinâmica do programa e organizar os competidores durante os desafios. A novidade é que ele contará com um assistente, seu fiel escudeiro Batista.

Claude Troisgros é um chef franco-brasileiro, então podemos esperar aquele sotaque de Erick Jacquin que aprendemos a compreender muito bem nos últimos anos.

Kátia Barbosa

Agora vamos conhecer os jurados do ‘Mestre do Sabor’. Kátia Barbosa é uma chef carioca especializada em recriar comidas tradicionais de bares, atribuindo a elas um toque de elegância.

Atualmente ela mantém seu restaurante chamado Aconchego Carioca e o Bar Kalango, tudo no Rio de Janeiro.

Leo Paixão

Minas Gerais é a terra natal de Leo Paixão, chef eleito em 2016 como um dos mais promissores do país. Ele é muito habilidoso em gastronomia brasileira, e a pratica com sucesso em seus restaurantes.

Localizados todos na capital mineira, Leo Paixão é dono do restaurante Glouton, do Nicolau Bar da Esquina e do Nico Sanduiches.

José Avillez

O ‘Masterchef Brasil‘ nos acostumou com jurados estrangeiros, então claro que o ‘Mestre do Sabor’ teria algum chef com um sotaque gostoso de se ouvir. José Avillez é português e chegou a ser eleito como o melhor do mundo no ano passado.

A lista de restaurantes de José é gigantesca, ele é sócio de pelo menos 30 estabelecimentos espalhados em vários países. Será o responsável por falar com propriedade de gastronomia mundial no ‘Mestre do Sabor’.

O ‘Mestre do Sabor’ estreia quinta-feira (10), logo após ‘A Dona do Pedaço‘.