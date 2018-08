Veja quem são os participantes da Dança dos Famosos 2018

No último domingo (12), Fausto Silva anunciou, durante o Domingão do Faustão, a lista dos 12 participantes do Dança dos Famosos 2018. O quadro dominical coloca celebridades que não têm experiência em dança para bailarem diversos ritmos, com a ajuda de dançarinos profissionais que atuam como técnicos.

Serão seis mulheres e seis homens, entre atores, apresentadores, jornalistas e cantores. Veja quem são os 12 participantes do Dança dos Famosos e já escolha para quem torcer.

