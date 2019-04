Faltando apenas um dia para a final do BBB19, fomos surpreendidos com a expulsão de Hariany do reality. Após uma discussão ocorrida na madrugada de uma festa, a goiana empurrou Paula, que caiu batendo as costas na cama. Por mais que ela tenha rido e que as duas sejam amigas, a emissora constatou que foi um caso de agressão e, segundo as regras, era necessária a expulsão do programa.

Mas Hariany não foi a única participante a ser expulsa do reality (até porque no BBB19 tivemos outros dois casos), algo que tem se tornado frequente nos últimos anos. Você consegue lembrar de todos os participantes que foram tirados da casa? Fizemos essa listinha para relembrar de todo mundo.

#01. Daniel do BBB12

Desde a terceira edição do reality o público já estava acostumado com pessoas desistindo da competição, mas foi somente em 2012 que tivemos a primeira expulsão. Daniel se relacionou com Monique no BBB12 e, após uma festa, repercutiu nas redes sociais uma cena na qual o brother supostamente teria tido relações com a garota enquanto ela estava dormindo.

Por decisão do programa, a Globo retirou Daniel da competição para que se averiguasse tudo. Aqui do lado de fora, o caso foi encerrado após Monique declarar que não houve abuso por parte do participante.

#02. Ana Paula Renault do BBB16

Uma das expulsões mais sentidas pelo público. Ana Paula era a favorita da décima sexta edição do reality, e sairia da casa com o milhão e meio… se não tivesse caído numa provocação. Adélia jogou bebida no cabelo de Ana Paula em uma festa, e a sister já alterada deu um tapa na cara de Renan (seu rival dentro do programa). Como o brother denunciou no confessionário a agressão de Ana Paula, a produção não tinha o que fazer a não ser retirá-la do programa.

Mesmo assim, do lado de fora ela teve um tratamento diferenciado. Normalmente pessoas expulsas ou que desistem são “deletadas” da existência do reality show, mas Ana Paula não só continuou na Globo como ganhou quadro no ‘Video Show’ e esteve na final do programa, que premiou sua colega Munik.

#03. Marcos Harter do BBB17

Para muitos, um dos casos mais pesados que rolaram no BBB. Dentro do confinamento, Marcos teve um relacionamento abusivo com Emilly, e constantemente a ameaçava e fazia joguinhos psicológicos. O brother também passou a beliscar Emilly, deixando marcas em seu corpo, e isso foi considerado agressão pela produção do programa.

Marcos Harter saiu do reality show na semana final e viu sua vida do lado de fora seguir como se nada tivesse acontecido. Mesmo não ganhando o prêmio do programa, viu um aumento de procura em suas intervenções cirúrgicas, e no mesmo ano foi convidado pela Record para participar do reality ‘A Fazenda’. Dessa vez ele chegou à final, mas perdeu para Flávia Viana.

#04. Fábio do BBB19

Esse foi expulso sem nem conseguir entrar no reality. Fábio estava previsto para o atual confinamento, mas a Globo descobriu que ele havia mentido sobre algo importante: ele era garoto propaganda de uma marca de roupas.

O brother foi retirado do hotel e não foi substituído, sendo considerado o primeiro expulso do BBB19.

#05. Vanderson do BBB19

Assim que Vanderson foi divulgado pela Globo como um dos participantes do BBB19, uma ex-namorada foi às redes sociais para denunciar um comportamento abusivo dele. Além dela, outras mulheres também entraram com denúncia contra o acriano, e a Justiça foi até a Globo para tomar depoimentos.

Como é proibido contato com o mundo de forma e informações daqui, Vanderson foi desclassificado do reality.