Vem aí a primeira série de TV focada em uma lésbica negra

A gente já viu algumas lésbicas negras brilhando nas séries de TV, como em “Orange Is The New Black”, “The Fosters” e até mesmo na saudosa “The L World”, mas elas sempre aparecem em tramas com múltiplos personagens centrais ou são coadjuvantes, como no caso de “Master of None”.

Mas isso está prestes a mudar, como anunciou a emissora TBS recentemente. O canal está trabalhando numa série chamada “Twenties”, criada pela atriz e roteirista Lena Waithe. Lésbica assumida, Lena é hoje uma das mulheres negras mais influente da TV americana.

Vencedora do Emmy pelo roteiro de “Master od None”, ela também é ativista nos movimentos negro e LGBT e muita gente já suspeitava que um projeto como esse estaria prestes a ser anunciado. Detalhes da série ainda não foram revelados, mas sabe-se que ela vai acompanhar a trajetória de uma mulher negra queer.

“Eu sempre quis contar uma história em que uma mulher negra queer fosse a protagonista e eu sou muito grata a TBS por me dar uma plataforma para contar essa história. Personagens negros queers vem sendo coadjuvantes por muito tempo. Já é hora de a gente finalmente ganhar foco”, disse Lena, que escreveu o roteiro da série quase dez anos atrás.

Como é de praxe em produções desse tipo, por enquanto apenas o piloto da série foi encomendado pela TBS e, a partir dele, a emissora irá decidir se vai colocar a atração no ar. Já estamos torcendo para que “Twenties” chegue logo à TV!