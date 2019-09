Vem ver o secretário gato de Kate Middleton e Príncipe William

Olhando as fotos hoje pela manhã, uma coisa nos chamou atenção – além do vestido deslumbrante e 100% romântico que Kate Middleton estava usando – um rapaz bem bonito que estava em meio ao staff da duquesa de Cambridge. Moreno, magrinho e com barba por fazer, ele até passaria despercebido, com sua camiseta branca, calça jeans e mochila, mas… que bonito!

Trata-se de Christian Jones, o secretário de comunicação do príncipe William e de Kate Middleton. Ele começou a trabalhar com a realeza em dezembro de 2018, no papel de secretário adjunto de comunicação para William e Kate, mas também para o príncipe Harry e Meghan Markle.

Com a separação dos irmãos – que moravam e trabalhavam juntos – ele acabou ficando na equipe de Kate e William, e foi promovido a secretário oficialmente.

O trabalho dele é como de um assessor de comunicação. Ele acompanha William e Kate, responde às solicitações da imprensa, discute estratégicas de comunicação com o casal e cuida da preparação dos dois para aparições em público – o que falar, como se portar e a melhor maneira de transmitir as mensagens que eles desejam transmitir.

Antes de trabalhar com a família real, ele foi assessor de imprensa da campanha do Brexit, e no departamento de finanças públicas do Reino Unido.