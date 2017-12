Os vencedores (e os memes) do Melhores do Ano 2017 do Faustão

Em uma noite de gala como pouco vemos na televisão brasileira, Faustão reuniu uma pequena constelação global em no palco do ‘Domingão do Faustão‘ para a famosa premiação do Melhores do Ano, o Troféu Domingão. Através da indicação do público e dos funcionários da Globo, dezenas de artistas foram indicados nas 15 categorias da premiação.

Leia Mais: Confira os looks das famosas no Troféu Domingão – Melhores do Ano

A grande vencedora da noite foi a novela ‘A Força do Querer‘, que inclusive bateu o recorde de novela com o maior número de prêmios na premiação do Faustão (superando os 7 prêmios da novela ‘América‘). Ivete Sangalo e Luan Santana mantiveram o favoritismo de sempre e ganharam novos troféus este ano.

Mas o ‘Melhores do Ano’ também é papo sério! Carol Duarte, a Ivana de ‘A Força do Querer’ falou bonito sobre preconceito e disse que não precisa ser gay para lutar contra a homofobia no Brasil. Jonathan Azevedo (o traficante Sabiá da mesma novela) também fez um discurso emocionado sobre sua indicação, e ainda foi consolar o companheiro de elenco Silvero Pereira num momento de pura emoção.

Os vencedores

Confira, na ordem, quais foram os vencedores de todas as 15 categorias do Melhores do Ano em 2017 do ‘Domingão do Faustão’:

Ator/Atriz Mirim – João Bravo (Dedé de ‘A Força do Querer’)

Jornalismo – Sandra Annenberg (‘Jornal Hoje’ e ‘Como Será?’)

Atriz Revelação – Carol Duarte (Ivana/Ivan de ‘A Força do Querer’)

Ator Revelação – Jonathan Azevedo (Sabiá de ‘A Força do Querer’)

Comédia – Lucas Veloso (Didico de ‘Os Trapalhões’)

Atriz Coadjuvante – Débora Falabella (Irene de ‘A Força do Querer’)

Ator Coadjuvante – Emílio Dantas (Rubinho de ‘A Força do Querer’)

Cantora – Ivete Sangalo

Personagem do Ano – Silvana (Lília Cabral em ‘A Força do Querer’)

Atriz de Série – Marjorie Estiano (Carolina de ‘Sob Pressão’)

Música do Ano – K.O. (Pabllo Vittar)

Ator de Série – Júlio Andrade (Evandro de ‘Sob Pressão’)

Ator de Novela – Marco Pigossi (Zeca de ‘A Força do Querer’)

Cantor – Luan Santana

Atriz de Novela – Paolla Oliveira (Jeiza de ‘A Força do Querer’)

Repercussão nas Redes Sociais

Como era de se esperar, o assunto nas redes sociais. Seja a roupa dos famosos ou as frases controversas, tudo acabou rendendo memes, piadas ou aquele já esperado shade. Nem Luan Santana escapou:

Luan Santana errou de evento. Tava indo pra #CCXP17 de cosplay de Newt Scamander e acabou parando no #MelhoresDoAno pic.twitter.com/M2i406W48J — Gustavo Amaral (@Gustavo_a13) December 10, 2017

E pobre Faustão, caprichou tanto no vestuário mas logo acharam um sósia:

E é sempre divertido quando misturam vida real com ficção. Tipo essa cara do Dan Stulbach quando Débora Falabella foi receber seu prêmio:

Quando a cantora Pabllo Vittar foi chamada de Pabblo VILLAR por Faustão pela enésima vez, teve quem sugerisse que a drag mudasse o próprio nome artístico:

Ano quase acabando e Faustão ainda não aprendeu que é Vittar haha #MelhoresdoAno #TrofeuDomingao — Eli Campos Sodré (@olivrodoeli) December 10, 2017

É de muita riqueza que estamos falando:

o PIB brasileiro inteirinho no palco do #MelhoresdoAno pic.twitter.com/1OghVrr2XS — rod (@rodpocket) December 10, 2017

A cara de Ivete Sangalo ao descobrir que ganhou o prêmio de Melhor Cantora é bem versátil para memes:

Acharam até o filho do Faustão tietando os famosos: