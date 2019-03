Vera Fischer manda recado para diretor que disse que ela nunca seria atriz

No Altas Horas do último sábado (30), Vera Fischer conversou um pouco com Serginho Groismann e outros convidados do programa sobre a sua trajetória no meio da atuação.

A atriz conta com mais de 40 anos de carreira e inúmeros papéis em seu respeitado currículo. Ma já teve gente que acreditou que ela nunca chegaria onde está hoje!

Vera revelou que, quando tinha 19 anos e buscava papéis para se firmar como atriz, um certo diretor achou que seria uma boa ideia tentar destruir seu sonho.

Ela conta que foi fazer um teste para uma peça de teatro. O famoso diretor, que ela prefere não nomear, pediu para Vera “fingir pegar um táxi”.

Depois da jovem iniciante tentar seguir as instruções mal explicadas, ele teria dito “Você nunca vai ser atriz, pode ir embora”.

Mas foi Vera quem riu por último!

“Anos depois, encontrei esse senhor e olhei para cara dele, eu já atriz famosa. Ele olhou para mim, baixou a cabeça e saiu andando. Olha só como a vida é”, conta ela.