Vestido de Jack Sparrow, Johnny Depp visita crianças doentes em hospital na Austrália

Nesta terça-feira (07), Johnny Depp aproveitou o intervalo entre as filmagens do novo filme da franquia Piratas do Caribe, na Austrália, e fez uma surpresa para as crianças internadas no hospital infantil Lady Cilento, em Brisbane. Caracterizado como Jack Sparrow, o ator chegou ao local de helicóptero, tirou selfies e distribuiu abraços.

Divulgação Hospital Lady Cilento Divulgação Hospital Lady Cilento

Em entrevista à ABC News Australia, a mãe de um dos pequenos contou que Depp fez questão de visitar as crianças que não conseguiam levantar da cama em seus quartos. “Foi lindo”, derreteu-se. Ainda segundo a emissora de televisão, o norte-americano fez a visita por espontânea vontade e pediu que ninguém usasse a ação para promover o novo longa-metragem. Bela iniciativa!