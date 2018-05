O casamento mais aguardado do ano aconteceu neste sábado (19) em Windsor, na Inglaterra. Meghan Markle e Príncipe Harry disseram “sim” diante da família real, convidados famosos e populares em uma cerimônia emocionante. E o vestido da noiva, para a surpresa de todos, é da grife francesa Givenchy.

Meghan optou com um vestido bem clean e minimalista, todo branco, como pede a tradição. Com decote canoa, mangas longas e véu comprido, Meghan usou uma tiara de diamantes e carregou um buquê singelo, com flor de murta do jardim da Rainha Victoria.

