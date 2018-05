Uma das maiores expectativas em relação a qualquer casamento é como será o vestido da noiva. Quando se trata de um casamento real, aguardado por meses e televisionado para o mundo todo, a curiosidade é elevada à milionésima potência. E Meghan Markle surpreendeu ao optar por um modelo “menos é mais” da Givenchy para se casar com o príncipe Harry.

Nunca é demais olhar mais uma vez:

–

Passado aquele suspiro de “aaah, que lindo!” e olhando mais detalhadamente para o vestido, notam-se inpirações/homenagens incríveis.

Uma remete à atriz Audrey Hepburn, amiga pessoal e musa de Hubert de Givenchy, criador da grife. O decote canoa do vestido de Meghan é idêntico ao do vestido de noiva usada por Audrey no filme “Cinderela em Paris”, de 1957.

Audrey Hepburn em cena de “Cinderela em Paris”, de 1957 Audrey Hepburn em cena de “Cinderela em Paris”, de 1957

O restante do vestido de Meghan é parecidíssimo com uma peça também da Givenchy usada por Audrey em 1964, desta vez como modelo para um editorial de moda fotografado por Irving Penn.

Audrey Hepburn com vestido de noiva da Givenchy em editorial fotografado por Irving Penn Audrey Hepburn com vestido de noiva da Givenchy em editorial fotografado por Irving Penn

Também é nítida a semelhança com o vestido de noiva da panamenha Angela Gisela Brown, que desde 2000, ao se casar com o príncipe Maximiliano, atende por Angela de Liechtenstein. Designer de moda e primeira negra a entrar em uma monarquia europeia, ela própria desenhou o vestido que usou na cerimônia, realizada em Nova York. O vestido de Meghan pode ser uma homenagem que remeta à questão racial. Confira o vestido de Angela:

Angela e Maximiliano de Liechtenstein na saída de sua cerimônia de casamento, em 2000, em Nova York Angela e Maximiliano de Liechtenstein na saída de sua cerimônia de casamento, em 2000, em Nova York

E aí, achou parecidos? Apenas vestidos lindíssimos. Estão todas de parabéns, sempre!