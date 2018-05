Vestido de Pippa Middleton vira meme e é comparado com lata de chá

A policinha da moda está de olho nos convidados do casamento real! E dentre as convidadas do ~enlace~ de Meghan Markle com o Príncipe Harry, quem virou meme no Twitter foi Pippa Midletton, a irmã de Kate Middleton.

Pippa escolheu um vestido verde-água com estampa de flores, da marca britânica The Fold. De seda, a peça custa 412,50 libras, ou 2079 reais, e pode ser comprada online. Era um look suave e adequado para o casamento matinal.

Nas redes sociais, no entanto, houve quem achasse que Pippa estava parecida demais com uma garrafa de chá Arizona, uma bebida super famosa nos Estados Unidos…

Pippa Middleton sponsored by Arizona #RoyalWedding (credit to my father) pic.twitter.com/CIgwmjoSnA — Spooky Island (@dimiginger_mars) May 19, 2018

Ou estaria mais parecida com a latinha? Fica a seu critério!

People compare Pippa Middleton's royal wedding dress to can of Arizona iced tea https://t.co/iAjUkx6dte pic.twitter.com/3UrNngfqks — WTAE-TV Pittsburgh (@WTAE) May 19, 2018

E então? O que você achou do look de Pippa?