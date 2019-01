Uma das coisas mais divertidas do Castigo do Monstro proposto toda semana no BBB é vermos as pessoas fazendo coisas rotineiras com as fantasias mais esdrúxulas. Nessa semana, o casal Maycon e Isabella do BBB19 teve a missão de incorporar quadros famosos em uma exposição, mas… espera… eles ainda são um casal?

Nesse sábado (26), os dois brothers fantasiados de quadros tiveram algumas pequenas conversas para colocar as cartas na mesa a respeito da suposta relação entre os dois. Lembrando que durante a primeira semana de reality eles flertaram, então desistiram para voltarem a se interessar durante a segunda festa do programa, quando finalmente o beijo rolou. Quanto ao presente, só Deus sabe!

Maycon, com uma bela cabeleira branca graças ao quadro, perguntou à Isabella se ela estava chateada. A sister relembrou um comentário feito por Maycon durante a festa da noite anterior, pois o brother perguntou se ela tinha ciúmes. Segundo o mineiro, a pergunta não foi sem fundamentos. Maycon explicou que Isabella fica estranha quando ele está perto de Elana, e a estudante de medicina explicou que conversaria com ele se tivesse algo de errado.

Para fechar a conversa, nossa Monalisa que sorri soltou aquela frase que foi como uma facada no coração: “a gente não tem compromisso“. Rapidamente Maycon concordou com a sister, afirmando que eles não precisam ficar todo dia.

Esse casal parece tão indecifrável quanto o semblante no rosto de Monalisa.