Viagem de fé dos famosos

12/13 Mateus Solano

Ao lado da esposa, Paula Braun, Mateus Solano visitou Jerusalém no período de 18 a 26 de junho de 2014. Filho de mãe judia, o ator se considera judeu não atuante. Apesar de ser membro da Congregação Judaica do Brasil, só frequenta a sinagoga nos feriados de Rosh Hashaná (Ano Novo judaico) e no Yom Kippur (Dia do perdão). No Muro das Lamentações, Mateus se entregou aos rituais: colocou as mãos na pedra para rezar, usou o talit (xale usado no momento das preces) e o quipá na cabeça e ainda depositou um papel com pedidos na fenda do muro. Sem perder o bom humor, Solano relembrou os jargões de seu personagem em Amor à Vida ao visitar o Cenáculo, local onde teria ocorrido a Santa Ceia. "Félix, querido, esta é pra você! Dizem que aconteceu aqui a Santa Ceia que você tanto disse ter salgado. Saudades!", escreveu o ator nas redes.