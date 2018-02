Victoria Beckham desmente boatos sobre a volta das Spice Girls

Na semana passada, os rumores de que as Spice Girls iriam voltar a trabalhar juntas ganhou força total, pois Victoria Beckham postou fotos das cinco cantoras reunidas. Só que, infelizmente, ela mesma desmentiu a possibilidade de uma turnê.

“Eu não vou fazer turnê. As meninas não vão fazer turnê”, disse ela, em entrevista à British Vogue. Mesmo assim, a reportagem não menciona nada sobre uma possível colaboração em estúdio ou um show especial e Victória foi apenas categórica em dizer que não haverá uma turnê.

De qualquer forma, ela acredita que não faria sentido se o grupo voltasse nos moldes antigos. “Você sabe, tem muita coisa ruim acontecendo, e as Spice Girls eram sobre diversão e sobre celebrar a individualidade. Eu acho que há várias coisas que a marca [Spice Girls] pode fazer e existe uma mensagem positiva para os jovens. Mas como faremos isso no futuro? Não será comigo usando um cat-suit [colant comprido e justíssimo, como o da Mulher-Gato]”.

Victoria não esconde que se sentia desconfortável com a persona sexy que foi criada para ela no grupo. Quando questionada sobre a possibilidade de as cinco fazerem um novo filme, como o “Spice World”, ela também tocou nesse ponto. “Eu me lembro desse filme. Eu fiquei muito frustrada quando eles fizeram eu usar aquele vestidinho militar”.

Sobre o que ela e as ex-colegas de grupo conversaram no almoço do dia 2 de fevereiro, Victoria fez mistério, mas deu a entender que algum tipo de projeto pode acontecer no futuro.

“Foi incrível ver as meninas. Nós tivemos um almoço muito divertido. Foi muito, muito, muito maravilhoso. Eu continuo falando com elas individualmente, mas fazer um encontro de todas juntas foi realmente maravilhoso”. E quais seriam os planos para o futuro, perguntou o repórter. “Existe algo muito forte na mensagem que as Spice Girls passavam. Mas como seria isso no futuro? Nós ficamos apenas trocando ideias. Fazendo um brainstorm“.