Vídeo fofíssimo mostra Gisele Bündchen em aula de dança dada por crianças

Se é fofura que você quer, é o que você terá. Na última quarta-feira (12), Gisele Bündchen foi convidada a participar do “The Late Late Show with James Corden”. Um dos quadros do programa é a aula de dança guiada por crianças e, pelo visto, a modelo se divertiu muito com a brincadeira.

Com roupas de ginástica, pronta para um exercício de verdade, Gisele e James aparecem se alongando na barra do estúdio. “Eu sei que nós estamos com uma forma incrível, mas eu ouvi que essa aula é insana”, brinca o apresentador com a brasileira.

Totalmente dentro do papel, ela responde: “Eu acho que eu consigo dar conta”. “Não, não, você não entendeu. Esses instrutores são loucos, são brutais”, responde James.

Quando Gisele pergunta quem são esses professores tão aterrorizantes, não tem como conter a risada: eles são crianças extremamente fofas.

Se você gosta de Rihanna e baixinhos, é só apertar o play e se divertir: