‘Video Show’ chega ao fim sem ganhar um programa especial

Essa semana o Brasil foi pego de surpresa por um comunicado da Globo anunciando o fim do ‘Video Show‘. E o pior: o término do programa que está há décadas na televisão brasileira seria dali a poucos dias.

Hoje (11) foi o dia previsto para acabar o programa, e quem esperava um grande especial fazendo justiça à importância do ‘Video Show’ caiu do cavalo. A edição do dia foi apenas mais uma edição comum com matérias desinteressantes apresentadas pelos mesmos Joaquim Lopes e Sophia Abrahão.

Teve entrevista com famoso brincando de “eu nunca”, reencontro de atores que participaram de ‘Viver a Vida‘ 10 anos atrás, bastidores de novela etc. Nem ao menos chamaram ex-apresentadores para mandar um abraço via Skype, se contentaram em mostrar fotos antigas sem muito destaque e ler textos que antigos integrantes da equipe postaram em redes sociais.

Mesmo com a tag do programa ficando em primeiro lugar nos assuntos mais falados no Twitter, a maioria era gente reclamando ou zoando a situação deplorável do programa. As pessoas nas redes sociais ficaram bastante incomodadas com esse “especial de término” do ‘Video Show’ que teve nada de especial.

A gente espera uma retrospectiva dos melhores momentos no último programa e exibem isso… #VídeoShowAoVivo

Que lástima, vão colocar fotos e textões dos ex-apresentadores. Que fim mais trágico pro último #VideoShowAoVivo!

Matérias requentadas, olha pela história de 35 anos do programa eu esperava bem mais desse último#VideoShowAoVivo

Somente no final do programa o público teve uma vinhetinha de poucos segundos lembrando momentos de toda a trajetória do programa. Sophia Abrahão lacrimejou um pouco e Joaquim Lopes disse palavras bonitas de despedida. Ao fim, Miguel Falabella fechou tudo com um pensamento que em nada lembrava uma despedida. Na prévia de audiência, a despedida do ‘Video Show’ ficou 2 pontos atrás do quadro de fofocas da RecordTV.

A partir da próxima semana, o horário será ocupado pela primeira semana de ‘Cordel Encantado‘ no Vale a Pena Ver de Novo. Na semana seguinte, ‘A Grande Família‘ fica no horário do ‘Video Show’ até a Globo decidir o que colocar no lugar.