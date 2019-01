Quem vê o BBB19 com desdém não percebe a riqueza que o programa pode oferecer. Por juntar pessoas de diversas etnias e vivências, alguns assuntos muito importantes podem ganhar destaque e serem discutidos pelo pessoal aqui do lado de fora, e isso é muito bom. Em poucos dias de BBB19, por exemplo, tem rolado bastante debate a respeito de racismo devido a algumas conversas rolando dentro da casa.

Um dos vídeo que tem sido compartilhado nas redes sociais é o que Tereza fala sobre racismo reverso para Isabella. Gabriela e Rízia, duas participantes negras, conversam calmamente para explicar que não existe coisas como “racismo inverso” e explicam a origem do preconceito. Ao final da conversa, Isabella e Tereza entendem o que foi explicado e esta até pede desculpas por ter usado o termo errado.

E a Isabella falando sobre "racismo reverso" e levando um pisão! eu esperei a vida toda uma edição que os participantes abordassem temas importantes em rede nacional #BBB19 pic.twitter.com/0oenqHpXXZ — alienada pelo BBB (@Jakees_) January 17, 2019

Outro vídeo que tem repercutido bastante é esse a seguir no qual Paula assume que Danrley já usou drogas ilícitas, mesmo o brother negando diversas vezes.

O vídeo já serviu como material para debater como negros moradores de comunidades costumam ser vistos por outros como usuários de drogas, enquanto uma pessoa branca não tem sua reputação abalada por falar em rede nacional que já usou entorpecentes.

nesse vídeo a branca loira classe alta paula afirma diversas vezes que o danrley já usou drogas só porque ele é negro e favelado, é pra isso que vocês estão torcendo? #ForaPaula racistas não passarão. #BBB19 #RedeBBB

pic.twitter.com/VDgPP7VEhf — andré (@andreduardx) January 16, 2019

Esse tipo de discussão dentro do BBB só é possível porque a produção colocou uma quantidade maior de participantes negros. Anteriormente a etnia era representada por apenas dois participantes, dessa vez temos quatro negros disputando o prêmio de um milhão e meio. Esperamos que essa representatividade (ainda que pequena, se compararmos com a proporção de pessoas negras no Brasil) ajude para discutir temas tão importantes.