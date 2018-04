Nessa noite rolou a Festa Circo no ‘BBB18‘, festividade temática semanal que serve para todos os brothers desestressarem e curtirem um ambiente legal, com música e comida, certo? Errado! Uma das pessoas na casa, como acontece quase toda semana, não participou da diversão em grupo: Viegas.

O músico tem um comportamento constante nas festas: costuma odiar todas. Sempre que vai um artista convidado ele reclama (como quando falou mal de Anitta) e constantemente é visto reclamando que a produção nunca coloca reggae para tocar. Porém, quando rolou a festa reggae, o brother novamente estava a cara do desconforto.

Na Festa Circo dessa noite, Viegas apenas cumpriu o expediente obrigatório, que foi assistir ao show do Paulo Ricardo, e logo saiu da festa. Kaysar foi até tentar chamar o brother de volta, sem muito sucesso. Em papo com o sírio, Viegas confessou que não tem interesse em curtir esses momentos com as pessoas da casa. O músico contou que está no programa unicamente pelo dinheiro, sem querer curtir as pessoas ou as festas.

O desabafo de Viegas foi ainda mais longe, pois o brother contou que não se inscreveu no ‘BBB18’, e só foi parar no programa graças a um olheiro (como alguns outros participantes). Não que isso seja um problema, mas Viegas contou que nunca havia assistido ao programa e que nem faz ideia por que entrou.

O sincericídio de Viegas chamou a atenção nas pessoas das redes sociais, que reclamaram sobre como ele está ocupando o espaço de algum possível participante que fosse mais interessante para o público:

Tanta gente com o sonho de entrar no BBB, de viver aquilo, de ganhar ai vem um olheiro e bota o Viegas, uma mosca morta que acabou de confessar QUE NUNCA tinha visto o programa e dizendo que não sabe porque entrou. Muito ranço, bicho. #BBB18 — Realitys (@TimeRealitys) April 1, 2018

se o viegas foi uma decepção pra mim, imagina pro olheiro que enfiou ele lá #bbb18 — raja 🍀 (@rajaviewer) April 1, 2018

QUERIA PEGAR ESSE OLHEIRO QUE ESCOLHEU VIEGAS E DA UM SAFANÃO NELE…VAI ESCOLHER MAU LÁ NA CHINA!!!!BURRO!!!!!TIROU A CHANCE DE COLOCAR UM PARTICIPANTE FHODA PARTICIPATIVO E ESCOLHE UM PÉ DE CEBOLINHA CHATO PRACARAI!! !!!.. . — MARIATOSCANO 🌶🐜🐦🌈 (@MARIATOSCANO15) April 1, 2018

Até mesmo Mara, a primeira eliminada do programa, deu seu pitaco sobre a participação de Viegas no reality show:

Tem umas horas q o Brasil está ouvindo Pai Viegas dizer q foi descoberto por olheiro, q não gosta de festas, q não gosta dali, blablabla. Já tá na hora do Brasil lhe ajudar: "Vem ser Feliz na sua Parada, Viegas". — Mara Telles (@MaraTellesReal) April 1, 2018

Pelo menos, após o papo com Kaysar, Viegas voltou à festa e tentou aproveitar.