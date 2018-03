Por mais que o ‘BBB‘ faça mistério para os brothers e conte coisas somente para o público, algumas vezes os participantes conseguem imaginar até mesmo as reviravoltas da semana.

O plot twist dessa semana é a autoimunidade do Anjo e este poder indicar alguém no próximo paredão, mas Tiago Leifert não contou isso aos participantes. Mesmo assim, por ter sido uma prova de resistência, eles já começaram a imaginar que pudesse se tratar de uma imunidade para a própria pessoa. E agora, por algum motivo, Viegas imagina que poderá colocar alguém no paredão.

Nesse caso, Caruso sugere que o brother vote na Família Lima para ter um paredão composto por Caruso-Kaysar-Família Lima. O publicitário quer conferir logo esse tal favoritismo de Kaysar ou da família.

Caso isso não aconteça, os dois têm já um voto certo: Gleici. Sim, eles vão indicar a mesma pessoa que indicaram nas últimas 4 vezes e que voltou sempre ao programa eliminando seus companheiros.