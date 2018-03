Após a exibição do programa ao vivo do ‘BBB18‘, a prova de resistência continuou tensa na casa mais vigiada do Brasil. Com Breno prestes a capotar de cansaço, Viegas assumiu as rédeas da situação e estava fazendo tudo sozinho.

Porém, no meio da correria, o brother não conseguiu cumprir todas as tarefas no tempo estipulado. A produção pausou a prova para analisar o vídeo, e logo depois Tiago Leifert entrou através de um áudio explicando que Viegas não havia desempenhado o desafio de forma completa. Assim, Viegas e Breno estavam eliminados dessa Prova do Líder.

Restaram na competição apenas Jéssica e Kaysar, que agora ocupam um carro cada e precisam fazer as tarefas sozinhos. O que durar mais tempo, leva a liderança e o carro de presente.

Novamente, nenhuma palavra foi dita a respeito da suposta infração de Viegas. Esta já é a terceira prova mais longa de toda a história do ‘BBB’, só perdendo para Kelly ficando 29 horas num carro lá no ‘BBB12’ (29 horas) e, por fim, Iran e Inês num desafio que durou 24 horas no ‘BBB6’.