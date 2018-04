Chega a quinta-feira no ‘BBB‘ e todos os brothers começam a ficar inquietos com as possibilidades que uma liderança pode oferecer. Além das regalias, todo mundo só pensa em quem vai indicar caso tenha a chance de ser líder na casa mais vigiada do Brasil.

Viegas não é diferente. Em uma conversa que rolou no quarto, o brother confessou que tem dois alvos possíveis para indicar caso venha a ser líder hoje. “Se por um acaso eu pegasse o Líder, mandava ou a Paulinha ou o Breno“, disparou o músico. O motivo dele para fazer isso é simples: os dois são bons em provas de resistência, então ele quer diminuir uma possível competição na semana seguinte.

Depois da prova do líder da semana anterior, que Breno sacrificou a própria saúde para manter Viegas no jogo, é até meio surpreendente ver que o brother tão facilmente cogita colocar o parceiro no paredão.

Vale lembrar que hoje vai acontecer a Super-Quinta no ‘BBB18’: após a prova do líder, vai rolar NA HORA uma formação de paredão com voto aberto e eliminação prevista para o próximo domingo.