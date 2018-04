É triste perceber isso, mas o ‘BBB18‘ está chegando ao final. Para movimentar essa reta final, até porque ainda tem muita gente dentro do reality, o programa criou a Superquinta e o Superdomingo para poder eliminar mais gente nessa semana.

O programa entrou no ar muito tarde, mas logo já encerrou as votações para poder prosseguir com a edição corrida. Sem muita cerimônias, Tiago Leifert entrou avisando que é chato aparecer para eliminar alguém, mas precisava seguir com o jogo. O apresentador divagou um pouco da época que ele assistia ao BBB quando era mais novo e via os brothers reclamando de quem jogava, e ele nunca entendeu por que isso era motivo de crítica.

“É curioso que mesmo com tanto estudo de edições passadas, vocês ainda cometem os mesmos erros das primeiras edições”, filosofou Leifert. O apresentador explicou que o programa não vale apenas de fugir de paredão, porque o programa é o tempo todo e que a jogada de mestre pode acontecer a qualquer momento. E assim, ele anunciou a saída de Viegas com 57,64%.

Na hora de sair, Leifert fez uma pequena brincadeira sobre o brother nunca dançar, mas Viegas engatou um discurso sério. Falou como é muito difícil para pessoas da periferia sonharem, e citou inúmeras vítimas de violência dos últimos tempos. Ao final, ainda falou “fora Temer”, sob aplausos do público.