Toda semana, a equipe do ‘BBB‘ recorre ao sadismo para escolher novas formas de torturar os brothers na forma do Castigo do Monstro, uma prenda dada por quem ganha o colar do anjo. Assim que ganhou a prova, o anjo Diego precisou escolher dois brothers para um desafio tenso que envolve ficar no quintal com um escafandro inclusive quando as outras pessoas da casa estiverem dormindo. O problema foi que Diego escolheu um amigo para colocar nessa tarefa.

Caruso e Viegas, duas pessoas bem próximas de Diego, foram os castigados da vez, e precisam ficar se alternando para tomar conta de uma pequena área do lado de fora. Viegas não recebeu muito bem a nomeação e criticou silenciosamente, se deitando no chão com uma camiseta tampando seu rosto.

Mais tarde, quando estava cumprindo o desafio com Caruso, Viegas declarou que não entendeu por que Diego escolheu justo os amigos para uma atividade tão enfadonha. “Não consigo imaginar eu colocando meus parceiros nesse negócio e deixando as pessoas que eu não tenho afinidade de bobeira aí. Não faz sentido pra mim“, reclamou o músico.

A pior parte? Eles ficarão nesse castigo até no próximo domingo, na hora da votação. Será que rola discussão?