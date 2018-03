Qualquer emissora sabe que exibir um programa ao vivo é correr sempre risco de alguma coisa sair do roteiro. O ‘BBB‘, por exemplo, já teve até mesmo uma mulher que arrancou a roupa e saiu correndo atrás de Pedro Bial ao vivo numa eliminação da terceira edição. Nessa noite de domingo (26) aconteceu mais um desses episódios de puro climão televisivo durante a formação do paredão.

Durante a votação individual no confessionário, o participante Viegas pediu para mandar um recado. O brother, que estava imune por ter vencido uma Prova do Anjo de resistência, decidiu mandar um alô para uma pessoa famosa: “Primeiro, queria dar um salve assim pro William Waack porque essa vitória de resistência é coisa de preto também“. Sem qualquer manifestação de Tiago Leifert, o brother voltou ao assunto do programa e votou em quem desejava ver fora da casa.

A indireta de Viegas é uma referência a um vídeo vasado do ex-jornalista da Globo, na qual William Waack fazia um comentário racista durante sua cobertura das eleições americanas. Após a repercussão nacional, Waack foi afastado do ‘Jornal da Globo’ e, por fim, demitido do canal.

Ainda não se sabe se o ato de Viegas em fazer referência a um episódio desses vai lhe causar alguma punição dentro do reality, mas essa não foi a primeira manifestação que a Globo não conseguiu impedir no ‘BBB18’. A primeira eliminada Mara, assim que colocou os pés pra fora da casa, também pegou Tiago Leifert de calças curtas ao gritar “Fora Temer” ao vivo.